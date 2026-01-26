Ancora nuvole, ma con il passare delle ore migliora. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 26 gennaio, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Ancora nuvole, ma con il passare delle ore migliora

Durante la notte si osserva un cielo coperto con una temperatura stabile intorno ai 3,3°C. La copertura nuvolosa raggiunge il 100%, mentre la velocità del vento si mantiene tra i 1,4 km/h e i 6 km/h, proveniente principalmente da Ovest e Ovest-Sud Ovest. L’umidità resta alta, attorno al 93-94%, con pressioni atmosferiche che si attestano intorno ai 998-999 hPa.

Nella mattina, il cielo continua a essere coperto e la temperatura aumenta leggermente, raggiungendo i 6,6°C entro mezzogiorno. La velocità del vento è moderata, con valori tra 2 km/h e 4,7 km/h. L’umidità si mantiene sopra il 80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizza intorno ai 1001-1002 hPa.

Nel pomeriggio, si assiste a un parziale miglioramento con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungono i 7,3°C e il vento si fa più presente, con velocità fino a 4,2 km/h. L’umidità scende gradualmente, attestandosi intorno al 63-73%.

La sera porta un cielo sereno. Le temperature si attestano attorno ai 2,6-4,1°C, con venti che continuano a soffiare da Sud-Sud Ovest. Anche in questa fase, l’umidità è alta, ma la pressione atmosferica aumenta, raggiungendo i 1006-1007 hPa.

In sintesi, le previsioni del tempo per il Biellese indicano una giornata prevalentemente coperta al mattino, con un miglioramento nel pomeriggio e serata.

LEGGI ANCHE: Biella nella top ten delle città italiane con il clima migliore

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook