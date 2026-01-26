AttualitàBiella
Ancora nuvole, ma con il passare delle ore migliora
Le previsioni meteo per la giornata di oggi, lunedì 26 gennaio
Ancora nuvole, ma con il passare delle ore migliora. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 26 gennaio, su Biella e su tutta la nostra provincia.
Durante la notte si osserva un cielo coperto con una temperatura stabile intorno ai 3,3°C. La copertura nuvolosa raggiunge il 100%, mentre la velocità del vento si mantiene tra i 1,4 km/h e i 6 km/h, proveniente principalmente da Ovest e Ovest-Sud Ovest. L’umidità resta alta, attorno al 93-94%, con pressioni atmosferiche che si attestano intorno ai 998-999 hPa.
Nella mattina, il cielo continua a essere coperto e la temperatura aumenta leggermente, raggiungendo i 6,6°C entro mezzogiorno. La velocità del vento è moderata, con valori tra 2 km/h e 4,7 km/h. L’umidità si mantiene sopra il 80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizza intorno ai 1001-1002 hPa.
Nel pomeriggio, si assiste a un parziale miglioramento con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungono i 7,3°C e il vento si fa più presente, con velocità fino a 4,2 km/h. L’umidità scende gradualmente, attestandosi intorno al 63-73%.
La sera porta un cielo sereno. Le temperature si attestano attorno ai 2,6-4,1°C, con venti che continuano a soffiare da Sud-Sud Ovest. Anche in questa fase, l’umidità è alta, ma la pressione atmosferica aumenta, raggiungendo i 1006-1007 hPa.
In sintesi, le previsioni del tempo per il Biellese indicano una giornata prevalentemente coperta al mattino, con un miglioramento nel pomeriggio e serata.
