AttualitàBiella
Rappresentativa femminile Piemonte di calcio premiata in Regione
Ha conquistato il titolo di campione del Torneo delle Regioni 2026.
Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha ricevuto oggi al Grattacielo Piemonte la Rappresentativa regionale femminile di calcio a cinque del Comitato Piemonte Valle d’Aosta della Lega Nazionale Dilettanti, che dopo otto anni ha riportato in Piemonte il titolo di campione del Torneo delle Regioni 2026.
Rappresentativa femminile Piemonte di calcio premiata in Regione
«Questa vittoria è motivo di orgoglio per tutto il Piemonte. Dietro questo successo c’è il lavoro di tante persone: delle atlete, dello staff, delle società sportive e delle famiglie che ogni giorno credono nello sport. Il nostro grazie a loro e al presidente regionale LND Mauro Foschia. Il Piemonte è orgoglioso di queste ragazze che hanno rappresentato al meglio il nostro territorio. Insieme all’assessore Paolo Bongioanni continueremo a investire nello sport, perché significa dare ai nostri giovani un’opportunità in più per crescere, imparare il valore dell’impegno e costruire il proprio futuro».
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Basso Biellese2 giorni fa
È il biellese Christian Andorno la vittima dell’incidente di Borgo d’Ale
Attualità3 giorni fa
Caldo, verso il disastro: “Rivoluzione verde o in pochi decenni Biella sarà invivibile”
Attualità3 giorni fa
Ponte sul Cervo e via Cavour chiusi insieme: il caos raddoppia
Biella2 giorni fa
Biella, cane Jack Russell bloccato sul cornicione al secondo piano: salvato dal proprietario
Cronaca2 giorni fa