Un anno di stop è servito per riordinare le idee e trovare nuove energie per ridare vigore alla fiamma della passione per un evento fra i più iconici nel panorama sportivo internazionale.

Rally Lana Meme Gubernati: iscrizioni aperte

Tornano i motori nel biellese con la 38° edizione del Rally Lana memorial Meme Gubernati e 1° Trofeo D’Angelo Group. Al timone di comando l’Automobile Club di Biella in collaborazione con l’associazione “Veglio 4×4” e “Rally Lana .Alive”. La competizione è in programma nel week-end fra il 24 e 25 Ottobre prossimi. Inserita nel calendario della Coppa Rally di Zona 1 Aci Sport sarà tappa decisiva per la finale nazionale di Lucca a metà Novembre. Delineati anche gli ultimi dettagli, il programma della due giorni sportiva biellese ha ormai raggiunto la sua piena conferma.

Le iscrizioni prenderanno il via giovedì 24 settembre per chiudersi lunedì 19 Ottobre. L’atmosfera della sfida entrerà nel vivo sabato 17 Ottobre con la consegna del Road Book che si terrà presso la “Fondazione Fila Museum” di via Cavour 17/b a Biella. Nello stesso giorno sarà possibile effettuare una prima fase delle ricognizioni del percorso dalle 14 alle 22 che si ripeterà anche venerdì 23 dalle 15.30 alle 22. In questa seconda giornata sarà ancora possibile il ritiro del Radar presso il Relais Santo Stefano di via Garibaldi 5 a Sandigliano dove sarà allestito anche tutto il quartier generale durante la competizione. Le verifiche Sportive inizieranno venerdì 23 presso il Relais Santo Stefano dalle 17 alle 20 riservate agli iscritti allo shakedown in concomitanza con le tecniche queste ultime allestite nel piazzale di “Città Studi” a Biella dove nei giorni di gara troverà posto il parco assistenza.

Per tutto il resto del gruppo l’appuntamento con la verifica dei documenti e delle vetture è fissata per la giornata di sabato dalle 8.30 alle 12.30 come per il giorno precedente fra il Relais Santo Stefano e il piazzale di Città Studi. I motori si accenderanno nella mattinata di sabato con lo shakedown diviso in due turni il primo dalle 9.30 alle 12 e il secondo dalle 12 alle 14.30. La cerimonia di partenza si terra alle 18.30 dalla pedana allestita in piazza Vittorio Veneto nel centro di Biella. La gara entrerà subito nel vivo con la celeberrima “Tracciolino” oltre quattordici chilometri tecnici e impegnativi. La prima giornata si concluderà dopo il rirodino e l’assistenza lungo il chilometro e mezzo della prova spettacolo “Città di Biella” che verrà disputata con la affascinate luce dei fari. Un tracciato che ripercorre lo storico circuito che nel 34 e soprattutto nel 35 vide protagonista la Formula 1 con il successo di Nuvolari. La competizione riprenderà la Domenica con altri due iconici tratti cronometrati. Si inizia dagli oltre tredici chilometri della “Curino” per continiare sui poco meno di quindici della “Veglio” che verrano entrambe ripetute due volte. L’arrivo finale e la premiazione alle ore 14.35 nell’elegante centro di Biella. L’edizione 2024 si era conclusa con il successo di Mattia Pizio e Luca Simonini a bordo di una Skoda Fabia Rally 2

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