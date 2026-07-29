AttualitàFuori provincia
Ragazzino colpito da un malore in rifugio: ora è in ospedale
Tempestivo l’intervento dell’elisoccorso nella notte.
Il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti nella serata di ieri per soccorrere un minorenne.
Ragazzino colpito da un malore in rifugio: ora è in ospedale
Il giovane è stato colpito da un malore presso il Rifugio Questa, comune di Valdieri (CN). L’allarme è stato lanciato intorno alle 22, con condizioni meteo marginali in loco. Si è quindi deciso per l’invio dell’elicottero in operatività notturna con l’obiettivo di effettuare una ricognizione e per l’attivazione delle squadre a terra a supporto. Fortunatamente la copertura nuvolosa non ha ostacolato il velivolo che è atterrato presso la piazzola ha prelevato il minorenne e il padre, entrambi di nazionalità olandese, e li ha condotti in ospedale.
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