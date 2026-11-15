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Ragazzini disturbano di notte a Pray e Brusnengo

Interventi dei carabinieri

Pubblicato

34 secondi fa

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Ragazzini disturbano di notte a Pray e Brusnengo.

La scorsa notte due interventi dei carabinieri a Pray e Brusnengo per disturbo alla quiete pubblica.

A Brusnengo sono stati segnalati schiamazzi. Ma all’arrivo dei militari era tutto tranquillo.

Alcuni ragazzini invece sono stati segnalati disturbare a Pray in piena notte.

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