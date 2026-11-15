AttualitàValli Mosso e Sessera
Ragazzini disturbano di notte a Pray e Brusnengo
Interventi dei carabinieri
Ragazzini disturbano di notte a Pray e Brusnengo.
La scorsa notte due interventi dei carabinieri a Pray e Brusnengo per disturbo alla quiete pubblica.
A Brusnengo sono stati segnalati schiamazzi. Ma all’arrivo dei militari era tutto tranquillo.
Alcuni ragazzini invece sono stati segnalati disturbare a Pray in piena notte.
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