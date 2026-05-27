Attualità
Raffica di liti nel Biellese in famiglia e tra vicini
Si litiga anche per un gatto finito su una pianta a Pray
Raffica di liti nel Biellese in famiglia e tra vicini.
Sarà il caldo, ma quella di ieri è stata una giornata di continui interventi dei carabinieri per liti.
Lite tra due donne e un uomo a Coggiola. Altra lite in serata a Pray tra vicini per un gatto finito su una pianta.
Non sono mancate le liti ad Andorno Micca, Gaglianico, Occhieppo Superiore e Viverone.
In tutte le occasioni i carabinieri hanno proceduto a riportare la calma tra le parti.
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