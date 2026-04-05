Questa mattina in Duomo il Pontificale solenne

Oggi, giorno di Pasqua, alle 10.15 sarà celebrato il Pontificale solenne, seguito alle 16 dai Vespri con processione al Battistero. Le celebrazioni saranno presiedute dal vescovo Roberto Farinella. Per le restanti funzioni resta in vigore l’orario consueto.

Anche a Oropa il programma è intenso. Oggi le Messe saranno alle 7.30, 9, 10.30 e 12; nel pomeriggio Vespri solenni alle 15.45 e ancora messe alle 16.30 e 18.15.

Nel Lunedì dell’Angelo le celebrazioni seguiranno l’orario festivo.

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