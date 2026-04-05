AttualitàBiella
Questa mattina in Duomo il Pontificale solenne
Messe di Pasqua
Questa mattina in Duomo il Pontificale solenne
Oggi, giorno di Pasqua, alle 10.15 sarà celebrato il Pontificale solenne, seguito alle 16 dai Vespri con processione al Battistero. Le celebrazioni saranno presiedute dal vescovo Roberto Farinella. Per le restanti funzioni resta in vigore l’orario consueto.
Anche a Oropa il programma è intenso. Oggi le Messe saranno alle 7.30, 9, 10.30 e 12; nel pomeriggio Vespri solenni alle 15.45 e ancora messe alle 16.30 e 18.15.
Nel Lunedì dell’Angelo le celebrazioni seguiranno l’orario festivo.
LEGGI ANCHE: Gli auguri di Pasqua delvescovo mons. Robero Farinella
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità20 ore fa
La prima pagina del giornale in edicola oggi
Biella1 giorno fa
Biella piange Rosanna Valcauda, morta a soli 60 anni
Fuori provincia13 ore fa
Addio a Salvatore, morto in un incidente a soli 46 anni
Biella20 ore fa
Tenta di accoltellare un uomo. Terrore nella notte in centro a Biella
Cronaca3 giorni fa