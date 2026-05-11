Questa mattina chiude il ponte provvisorio sull’Oremo.

Questa mattina chiude il ponte provvisorio sull’Oremo

Due ore di stop al traffico, questa mattina, per consentire i controlli e gli interventi di manutenzione sul ponte bailey che collega la Valle Elvo a Biella. La Provincia ha disposto la sospensione temporanea della circolazione sulla Sordevolo-Biella, in corrispondenza del ponte sul torrente Oremo, al chilometro 7. La chiusura sarà in vigore dalle 10 alle 12.

Il provvedimento si è reso necessario per permettere le opere di monitoraggio e manutenzione periodica della struttura provvisoria che al momento sostituisce il ponte in muratura gravemente danneggiato dagli eventi alluvionali dell’aprile dello scorso anno.

Il ponte bailey rappresenta oggi il collegamento essenziale tra Biella e la Valle Elvo, utilizzato quotidianamente da residenti, lavoratori e mezzi diretti verso Pollone e Sordevolo.

L’ordinanza provinciale prevede per lunedì la sospensione del transito nel tratto interessato e l’installazione di un’apposita segnaletica di deviazione lungo percorsi alternativi. Chi dovrà raggiungere la Valle Elvo o scendere verso Biella potrà quindi passare da Barazzetto-Vandorno oppure transitare da Occhieppo Superiore.

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