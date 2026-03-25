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Quaresima a Oropa: venerdì l’incontro con il Dottor Sorriso

Testimonianza luminosa, capace dimostrare come nel dolore possa nascere bellezza

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4 minuti fa

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Santuario di Oropa (© Depositphotos)

Il cammino quaresimale a Oropa prosegue venerdì 27 marzo alle ore 21 con il terzo e ultimo incontro, che vedrà come ospite Momcilo Jankovic, pediatra ed ematologo, conosciuto come il “Dottor sorriso”.

Quaresima a Oropa: venerdì l’incontro con il Dottor Sorriso

Il titolo della serata, “Ne vale sempre la pena”, introduce una riflessione profonda sul valore della vita quando si confronta con la sofferenza, la malattia e il limite estremo della morte.
Per oltre quarant’anni Jankovic ha lavorato nel reparto di Ematologia e Oncologia Pediatrica dell’ospedale San Gerardo di Monza, centro di eccellenza nazionale, dedicando la sua professione alla cura dei bambini affetti da gravi malattie del sangue. Anche oggi, pur essendo in pensione, continua a esercitare con passione la sua vocazione di medico. Ma ciò che più lo contraddistingue non è solo la competenza
scientifica, bensì l’attenzione profonda alla persona: l’ascolto, la prossimità, la cura del dolore e
dell’umanità di chi soffre.
Durante l’incontro emergerà l’esperienza di chi vive quotidianamente sulla soglia tra la vita e la morte, là
dove cadono le illusioni di controllo e si scopre quanto la vita sia fragile, imprevedibile e mai del tutto
nostra.
Questa serata vuole essere un’occasione per lasciarsi interrogare da una testimonianza luminosa, capace di
mostrare come anche nel dolore possano nascere bellezza, legami autentici e una consapevolezza nuova:
che la vita, in ogni suo momento, vale sempre la pena di essere vissuta.

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