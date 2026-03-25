Seguici su

Attualità

Comune di Biella: modifiche alla viabilità per lavori in via Avogadro

A partire da giovedì 26 marzo, ecco cosa cambia.

Pubblicato

10 secondi fa

il

Giornata serena senza precipitazioni per questo primo giorno dell'anno

Comune di Biella: modifiche alla viabilità per lavori in via Avogadro.

 

Si informa la cittadinanza che nei giorni giovedì 26 marzo, venerdì 27 marzo e lunedì 30 marzo, nella fascia oraria 8:00 – 17:00 e comunque secondo le necessità di cantiere, via Avogadro sarà interessata da lavori urgenti di ricostruzione del muro di sostegno.
Durante tali giornate sarà istituito il divieto di transito nel tratto interessato e non sarà possibile
raggiungere Piazza Cucco. Le corse della linea 909 (servizio sostitutivo funicolare), esclusivamente
nella fascia oraria indicata, effettueranno capolinea provvisorio presso l’area di parcheggio sterrato
situata tra la Porta della Torrazza e il Bottalino; all’interno della suddetta area verrà effettuata
l’inversione di marcia, con conseguente adeguamento degli orari di partenza. Di conseguenza, sarà
temporaneamente soppressa la fermata “Piazza Cucco”.
Nell’area individuata per la manovra degli autobus sarà istituito il divieto di sosta con rimozione
forzata negli orari e nei giorni sopra indicati.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde ATAP 800 912716 (dal lunedì al
venerdì, ore 9:00 – 18:00) oppure consultare il sito www.atapspa.it.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.