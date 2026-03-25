Comune di Biella: modifiche alla viabilità per lavori in via Avogadro.

Si informa la cittadinanza che nei giorni giovedì 26 marzo, venerdì 27 marzo e lunedì 30 marzo, nella fascia oraria 8:00 – 17:00 e comunque secondo le necessità di cantiere, via Avogadro sarà interessata da lavori urgenti di ricostruzione del muro di sostegno.

Durante tali giornate sarà istituito il divieto di transito nel tratto interessato e non sarà possibile

raggiungere Piazza Cucco. Le corse della linea 909 (servizio sostitutivo funicolare), esclusivamente

nella fascia oraria indicata, effettueranno capolinea provvisorio presso l’area di parcheggio sterrato

situata tra la Porta della Torrazza e il Bottalino; all’interno della suddetta area verrà effettuata

l’inversione di marcia, con conseguente adeguamento degli orari di partenza. Di conseguenza, sarà

temporaneamente soppressa la fermata “Piazza Cucco”.

Nell’area individuata per la manovra degli autobus sarà istituito il divieto di sosta con rimozione

forzata negli orari e nei giorni sopra indicati.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde ATAP 800 912716 (dal lunedì al

venerdì, ore 9:00 – 18:00) oppure consultare il sito www.atapspa.it.

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