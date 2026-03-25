I Carabinieri del Comando Provinciale di Biella hanno consegnato alcuni volumi di altissimo valore storico ed editoriale, prodotti dalla Redazione della Rassegna dell’Arma dei Carabinieri. La donazione è stata fatta alla Biblioteca Civica, la Biblioteca di Città Studi e l’Archivio di Stato.

I carabinieri donano volumi storici alla Biblioteca di Biella

Si tratta dei due nuovi Numeri Speciali della rivista istituzionale, focalizzati su uno dei periodi più complessi e drammatici della storia nazionale: “I Carabinieri del 1944”. La donazione comprende due fascicoli monografici che approfondiscono l’opera dei militari dell’Arma durante il secondo conflitto mondiale: • “I Carabinieri del 1944 – Il Regno d’Italia”: un’analisi del ruolo dell’Arma nel contesto istituzionale del Sud Italia e della ricostruzione. • “I Carabinieri del 1944 – Le Resistenze al regime collaborazionista”: una ricostruzione documentata dell’opposizione dei Carabinieri all’occupazione e al collaborazionismo, a difesa della popolazione e dei valori democratici. L’iniziativa, promossa a livello nazionale dal Comando Generale, mira a rendere accessibile al grande pubblico, ai ricercatori e agli studenti una storiografia accurata e spesso inedita. La scelta della Biblioteca di Città Studi e della Civica risponde proprio alla volontà di inserire questi testi in circuiti di consultazione aperti a tutti, affinché il sacrificio e l’impegno dei Carabinieri del 1944 rimangano patrimonio comune. Presso l’Archivio di Stato, i volumi sono stati consegnati per garantirne la conservazione permanente e la fruizione scientifica nel tempo. “Raccontare il 1944 significa onorare chi ci ha preceduto in momenti di estrema difficoltà,” commentano dal Comando Provinciale. “Affidare questi studi alle principali istituzioni culturali di Biella è il nostro modo per contribuire alla crescita della consapevolezza storica della nostra comunità.” Questa iniziativa editoriale, curata dalla Redazione della Rassegna dell’Arma, sottolinea l’impegno costante dell’Istituzione nella salvaguardia della memoria storica nazionale.

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