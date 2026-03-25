Cade da quattro metri: uomo portato via in elisoccorso

Incidente in una azienda a Valdilana ieri pomeriggio, 24 marzo. Un uomo è caduto da una scala da un’altezza di circa quattro metri. E’ stato soccorso dal 118 e portato con l’elisoccorso all’ospedale di Novara. Sul posto anche i carabinieri e i tecnici dello Spresal per i rilievi del caso.

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