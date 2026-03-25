A Biella sopralluogo per il Concertozzo 2026

Questa mattina si è svolto un sopralluogo operativo nelle aree che ospiteranno il Concertozzo 2026, alla presenza di Nico Acampora, ideatore di PizzAut, accompagnato dal Sindaco Marzio Olivero e dall’Assessore ai servizi sociali Isabella Scaramuzzi. L’incontro ha interessato in particolare Piazza

Duomo e Piazza Falcone, sedi della manifestazione in programma il 26 e 27 giugno.

Il sopralluogo ha consentito di verificare gli spazi e coordinare gli aspetti organizzativi legati

all’accoglienza del pubblico e allo svolgimento delle attività, con particolare attenzione alle

esigenze logistiche connesse all’area food e alla partecipazione attiva dei ragazzi coinvolti nei

progetti di inclusione.

Il Concertozzo, evento ideato da Elio e le Storie Tese e dal Trio Medusa, rappresenta un

appuntamento di rilievo nazionale capace di coniugare musica, intrattenimento e impegno sociale,

con un focus concreto sull’inclusione delle persone con disabilità.

Durante le due giornate sarà inoltre centrale la presenza di numerose e importanti realtà del terzo

settore, protagoniste attive dell’evento attraverso stand informativi, momenti di confronto e attività

di sensibilizzazione.

«Il sopralluogo di oggi rappresenta un passo importante verso un evento che per la nostra città ha un

valore che va ben oltre gli aspetti, comunque importanti, di musica e spettacolo. Il Concertozzo è

un’occasione per ribadire con forza quanto Biella creda nei temi dell’inclusione, della disabilità e

del sociale. Accogliere iniziative come questa significa anche aprire una riflessione concreta sul

ruolo delle istituzioni nel creare opportunità reali per tutti» dichiara Marzio Olivero, Sindaco di

Biella.

«Il confronto di questa mattina con Nico Acampora è stato particolarmente significativo. Non si è

parlato solo dell’evento, ma anche di prospettive future legate al mondo della disabilità. L’obiettivo

è lavorare su percorsi strutturati che mettano al centro il lavoro e la formazione, creando

opportunità durature e non episodiche. Su questi fronti l’Amministrazione è già impegnata e

continuerà a sviluppare progettualità in sinergia con realtà come PizzAut» dichiara Isabella

Scaramuzzi, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Biella.

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