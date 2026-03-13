Provincia di Biella elegge il presidente

Domenica 29 marzo i sindaci e i consiglieri di tutti i Comuni biellesi saranno chiamati a rinnovare il presidente. Si ripresenta Emanuele Ramella Pralungo, l’avversario è Paolo Gelone, sindaco di Candelo.

