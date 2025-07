Provincia di Biella acquisisce l’ex sede Atap dal Comune di Biella

Provincia di Biella acquisisce l’ex sede Atap dal Comune di Biella

La Provincia di Biella ha formalmente concluso l’acquisizione dello stabile industriale “ex-ATAP” e delle aree adiacenti, durante la seduta odierna del Consiglio Provinciale. Questa operazione strategica rappresenta un passo fondamentale nel progetto di riqualificazione e sviluppo dell’area, volto alla nascita di un nuovo polo scolastico di eccellenza dedicato all’istruzione secondaria di secondo grado: la “Scuola Innovativa”, una scuola all’avanguardia e altamente tecnologica, centrata sulla formazione nel settore agroalimentare. L’area interessata, estesa complessivamente su circa 7mila metri quadrati, sarà oggetto di interventi di demolizione degli edifici in stato di degrado, ad eccezione della zona interrata adiacente ai laboratori di occupabilità, che sarà preservata e integrata nel nuovo assetto funzionale dell’area. L’edificio fronte strada, precedentemente utilizzato come ufficio dell’azienda di trasporti ATAP e recentemente acquistato e ristrutturato grazie a un investimento di un milione di euro finanziato dall’Amministrazione provinciale, ospita attualmente i “Laboratori territoriali per l’”occupabilità” e cinque nuove aule. Questi spazi, dedicati a laboratori di cucina e servizi di supporto, saranno destinati a supportare le attività della futura scuola e a integrarsi funzionalmente con essa. L’acquisto dello stabile “ex-ATAP” e delle aree circostanti è stato concluso al costo di 412mila e 360 euro, mentre i lavori di demolizione sono stimati in circa 700mila euro. Questa operazione rappresenta un’altra tappa significativa nel percorso di sviluppo di un’area strategica per l’innovazione educativa e territoriale della Provincia di Biella. Al termine dei lavori di demolizione, l’area sgombra sarà consegnata a INAIL, che si occuperà della costruzione del nuovo istituto, di cui la Provincia di Biella ha già realizzato il progetto esecutivo.

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook