Arrestato finto installatore di impianti a gas

La Squadra Volante questura di Biella ha tratto in arresto un cinquantenne residente a Milano. Fingendosi un installatore di rilevatori di gas e apparecchi antincendio si era introdotto nell’abitazione di un anziano approfittando di un suo grave defici cognitivo.

L’anziano, contattato dalla figlia che si stava recando proprio dal padre a fargli

visita, le raccontava di essere in compagnia di una persona di cui non conosceva

il nome. Allarmata da questo racconto e considerata la situazione dell’anziano

padre, la donna intuiva subito che egli poteva essere vittima di una truffa in

atto. Chiamata la Polizia, la donna richiedeva l’intervento di una volante che si

portava immediatamente presso l’abitazione dell’anziano.

Qui gli uomini della Volante e la figlia della vittima trovavano un uomo che

diceva di essere un istallatore, il quale presentava un foglio contenente una

sorta di contratto intestato alla vittima nel quale si richiedeva il pagamento di

una somma pari a 219 euro come compenso per la prestazione eseguita. I

poliziotti sottoponevano l’uomo a una perquisizione personale dalla quale

emergeva che lo stesso era in possesso di un dispositivo POS/bancomat ma

alla richiesta di una documentazione attestante il rapporto di lavoro con la ditta

presso cui diceva di lavorare, l’uomo non sapeva dare adeguate informazioni,

Si eseguivano, quindi, successivi accertamenti dai quali emergeva che l’uomo

aveva una precedente segnalazione per truffa avvenuta con analoga dinamica e

che il pos era in realtà collegato ad un’edicola di Milano di cui diceva di essere

titolare. L’uomo veniva arrestato e messo a disposizione dell’Autorità

giudiziaria.

