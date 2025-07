Guida una moto senza assicurazione, patente e con targa contraffatta: uomo denunciato.

Aveva alterato la targa della moto usando un pezzo di nastro adesivo nero, ma è stato incastrato.

A finire nei guai un ragazzo di 28 anni fermato dagli agenti della Polizia Locale di Biella.

Poco dopo le 18:00 di mercoledì 18 luglio, una pattuglia ha prontamente fermato il veicolo, una suzuky per effettuare un controllo.

Il controllo accurato della targa ha svelato l’inganno posto in atto, nel tentativo da parte del conducente di non pagare l’assicurazione, il veicolo infatti era sprovvisto della copertura assicurativa e il conducente era privo di documento idoneo per condurre veicoli a motore sul territorio italiano.

Osservando attentamente la targa posteriore, gli agenti hanno notato che una lettera era stata modificata applicando una sottile striscia di nastro adesivo nero.

Un dettaglio che ha confermato la manomissione.

La persona è stata deferita a piede libero all’autorità giudiziaria per violazione dell’articolo 100 comma 14 del codice della Strada e il veicolo è stato sottoposto a sequestro.

