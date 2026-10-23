AttualitàBiella
Protocollo per prevenire situazioni di pericolo vicino ai locali
Sarà attivo il “codice di condotta dell’avventore”
Protocollo per prevenire situazioni di pericolo vicino ai locali.
È stato siglato ieri in Prefettura a Biella un protocollo d’intesa volto a prevenire atti illegali e situazioni di pericolo per l’ordine pubblico all’interno e nelle vicinanze dei locali della provincia.
L’accordo, fortemente voluto dal Prefetto Elena Scalfaro e coordinato dal vice prefetto Vicario Cristina Lanini, vede la partecipazione delle Forze di polizia, dei Sindaci dei Comuni interessati (Biella, Cossato, Candelo, Vigliano Biellese, Valdengo e Viverone) e dei rappresentanti locali di Camera di Commercio, Ascom Confcommercio, Confartigianato, Cna e Confesercenti.
In linea con le disposizioni del decreto ministeriale del 21 gennaio 2025, l’intesa punta a instaurare una solida cooperazione tra pubblico e privato. Tra le misure chiave spicca l’adozione di un “codice di condotta dell’avventore”, che i gestori si impegneranno a esporre per promuovere comportamenti corretti e responsabili.
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