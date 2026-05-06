Attualità
Profugo non vuole cambiare il centro di accoglienza
Sono intervenuti i carabinieri
Profugo non vuole cambiare il centro di accoglienza.
Intervento dei carabinieri a Massazza ieri per un cittadino straniero che non voleva lasciare il centro di accoglienza. Doveva trasferirsi infatti in un’altra struttura del Biellese. L’uomo ha spiegato che non voleva spostarsi in quanto aveva trovato lavoro in zona ed era comodo per gli spostamenti.
Alla fine ha deciso spontaneamente di spostarsi.
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