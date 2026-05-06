Attualità
Due incidenti a Biella senza feriti
Intervento ieri della polizia locale e dei carabinieri per i rilievi del caso.
Due incidenti a Biella senza feriti.
Ieri un sinistro tra due veicoli si è verificato a Biella in via Mentegazzi. Sul posto la polizia locale per gli accertamenti. Non ci sono stati feriti.
Altro incidente in via MAcchieraldo tra una Polo e una Ford Fiesta condotte da due uomini. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso. Anche in questo caso nessun ferito. +
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