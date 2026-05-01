Proclamati 10 infermieri della sede di Biella del corso di laurea.

Proclamati 10 infermieri della sede di Biella del corso di laurea

Nei giorni scorsi, presso Palazzo Gromo Losa, si è svolta la cerimonia di proclamazione di dieci studenti della sede di Biella del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università del Piemonte Orientale. Si tratta di studenti dell’Anno Accademico 2024/2025, che hanno così completato il percorso universitario.

Hanno preso parte all’evento il Presidente di Città Studi, Ermanno Rondi, il Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica, Professor Alberto Dal Molin, la Coordinatrice del Corso di Laurea, Manuela Ferrari, la Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Biella, Simona Milani, il Direttore Sanitario dell’ASL BI, Alessandro Girardi, il Direttore ff della Struttura Complessa Direzione delle Professioni Sanitarie (DI.P.SA.), Clara Occhiena.

In apertura della cerimonia, Alessandro Girardi ha portato i saluti della Direzione ASL BI, esprimendo vivo apprezzamento per il percorso intrapreso dagli studenti e per il traguardo raggiunto.

Il Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università del Piemonte Orientale, attivo presso la sede di Biella, offre un percorso di studi triennale finalizzato all’acquisizione di competenze scientifiche, tecniche e relazionali necessarie per l’esercizio della professione infermieristica.

La didattica si sviluppa attraverso un’integrazione tra approfondimenti teorici, attività di laboratorio specialistiche e un costante impegno nelle attività di tirocinio clinico. Tale struttura formativa mira a preparare professionisti altamente qualificati, capaci di operare con autonomia e responsabilità nella gestione dell’assistenza sanitaria e nel rispondere ai bisogni di cura e salute della persona in diversi contesti clinici.

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