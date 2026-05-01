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Riapertura parziale del parcheggio di via Cernaia a Biella

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Giornata serena senza precipitazioni per questo primo giorno dell'anno

Riapertura parziale del parcheggio di via Cernaia a Biella,

Il Comune di Biella informa la cittadinanza che nel pomeriggio di oggi, 30 aprile 2026, verrà riaperto parzialmente il parcheggio con ingresso da via Cernaia, e uscita su via Carso, limitatamente alla parte inferiore dell’area, a seguito degli interventi straordinari di manutenzione effettuati per far fronte alle criticità emerse nei giorni scorsi.
Resta invece completamente interdetta la parte superiore dell’area, lungo via Cernaia, che continua a presentare criticità strutturali e un diffuso degrado del manto stradale. Tale sezione rimarrà chiusa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

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