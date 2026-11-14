Si è aperto ieri davanti alla Corte d’Assise di Novara, a porte chiuse per le telecamere, il processo a carico di Vito Dolce, 28 anni, e Carmen Marotta, 27 anni, la coppia di origine biellese residente a Borgomanero accusata della morte del figlioletto Jason.

Processo per la morte del piccolo Jason di 7 mesi

Prima di essere riaccompagnati in carcere – dove sono detenuti separatamente dall’estradizione dalla Svizzera dello scorso marzo – i due si sono stretti in un lungo abbraccio, mentre la donna rivolgeva ai familiari poche parole: «La mia condanna l’ho già avuta: mio figlio è morto».

I genitori rispondono di maltrattamenti in famiglia aggravati dal decesso del piccolo, avvenuto nel novembre 2024 a soli sette mesi, oltre che di lesioni personali, sottrazione di minore e mancata esecuzione di un provvedimento del Tribunale per i minorenni relativo a un’altra figlia.

L’udienza inaugurale è servita ad ammettere le decine di testimoni indicati dal pm Paolo Verri e dalla difesa (avvocati Sozio, Catena e Chianese). Il cuore del dibattimento sarà stabilire il nesso causale tra il decesso – inizialmente attribuito a un soffocamento – e le gravi lesioni riscontrate dai medici, tra cui una precedente frattura alla clavicola quando il bimbo aveva appena un mese.

Mentre i familiari gridano all’innocenza parlando di «malasanità», i legali hanno chiesto la revoca del carcere o almeno gli arresti domiciliari. La Procura si è opposta, ribadendo il pericolo di fuga all’estero. La Corte si è riservata la decisione.

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