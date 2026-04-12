Prima uscita ufficiale dopo le dimissioni per Elena Chiorino e Andrea Delmastro

Ieri la prima uscita pubblica di Elena Chiorino, ex vice presidente della regione, e di Andrea Delmastro, ex sottosegretario, dopo le dimissioni dai propri incarichi. Una decisione presa in seguito alla vice da “Le cinque forchette”.

A immortalarli l’amico Davide Zappalà che ha pubblicato le foto su Facebook.

Il Governo Italiano ha istituito il 15 aprile, anniversario della nascita di Leonardo da Vinci, la Giornata Nazionale del Made in Italy.

A Biella la celebriamo con il tema:

“Acqua e sostenibilità: l’anima dell’acqua e l’eccellenza della sostenibilità”.

È fondamentale prendere piena coscienza della nostra straordinaria capacità di fare e creare, che ci ha portati a essere la quarta nazione esportatrice al mondo.

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