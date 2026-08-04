AttualitàBiella
Prima chiede aiuto poi dà di matto al pronto soccorso
Protagonista un cittadino marocchino di Valdilana
Prima chiede aiuto poi dà di matto al pronto soccorso.
Persona in escandescenza ieri al pronto soccorso di Ponderano. Si tratta di un cittadino di origini marocchine del 2004. L’uomo poco prima aveva chiamato i soccorsi in quanto si sentiva male a Valdilana. Portato in ospedale ha iniziato a dare di matto. E’ stato necessario l’intervento dei carabinieri.
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