Prevostura Mtb: tutto pronto per la nuova edizione

Con le sue 26 edizioni alle spalle (quella del 4 ottobre sarà la 27esima), la Prevostura MTB è la vera decana della mountain bike nazionale tanto che non è azzardato affermare che non puoi dichiararti un vero biker agonista se almeno una volta non hai preso parte alla prova piemontese. Tappa irrinunciabile del circuito Gran Piemonte MTB Series la corsa di Lessona (BI) è uno spettacolo lungo tutti i suoi 50 km di gara, disegnati fra le colline dell’Alto Piemonte, su sentieri, single track e antiche strade carrabili, con molti cambi

di terreno fra argilla, sabbia e ghiaia.

Il tracciato, di 50 km per 1.480 metri, prevede tanti piccoli strappi con il punto più alto ai 433 metri di

Mombello. Una serie di su e giù che pur con un dislivello non sviluppato fanno sempre selezione. La

pendenza maggiore tocca il 22%. Lo start è fissato per le ore 9:45 dagli Impianti Sportivi di Lessona.

Estremamente ridotta la quota di partecipazione, appena 10 euro come previsto dalla nuova normativa FCI

per gli assoluti e di 30 euro per gli amatori. Le premiazioni riguarderanno i primi 5 assoluti e i primi 5 di

categoria. La gara, unica in questa soluzione nel panorama italiano distingue infatti la prova nazionale per

gli assoluti da quella regionale per gli amatori, che partiranno in coda.

Non mancano le prove di contorno, come la Top Class per Esordienti e Allievi su un tracciato di 22 km con

partenza alle 10:30 oppure le pedalate cicloturistiche sia sui 50 che sui 22 km.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato