“Il Piano Integrato Stazioni volto a garantire una maggiore accessibilità, intermodalità, attrattività e digitalizzazione delle aree stazione, comprende il 90% del totale viaggiatori e interessa 64 impianti in Piemonte”.

Così l’assessore Marco Gallo ha risposto all’interrogazione di Alberto Avetta (Pd) sul “Piano RFI accessibilità stazioni”.

L’interrogazione prende spunto da quanto accaduto pochi giorni fa all’atleta non vedente Francesco Orciuoli. Partito da Ivrea, ha subito ritardi e perso coincidenze anche a causa di un’assistenza inadeguata presso la Sala Blu di Milano Centrale. Rfi ha poi presentato le proprie scuse.

Avetta ha sottolineato quanto “sia indispensabile ed urgente garantire servizi e infrastrutture adeguate per i viaggiatori con mobilità ridotta”. Ha inoltre ricordato che “il 26 febbraio 2025 il Consiglio regionale aveva approvato all’unanimità un ordine del giorno che impegna la Giunta ad attivarsi presso il Governo ed Rfi per accelerare gli interventi, verificare il reale funzionamento dei servizi nelle stazioni e sui treni già abilitati PRM (cioè adeguati a garantire l’accessibilità alle persone con disabilità e a mobilità ridotta), promuovere maggiormente il sevizio Sala Blu e valutare risorse per la formazione del personale nell’accompagnamento delle persone ipovedenti. Ad oltre un anno e mezzo dalla approvazione del documento, anche alla luce delle evidenze non confortanti, è necessario conoscere quali iniziative sono state concretamente assunte dalla Regione e quale sia l’effettivo avanzamento degli interventi programmati, con particolare riferimento alle stazioni di Chivasso, San Benigno, To Lingotto, Susa, Candia, Caluso e Rebaudengo Fossata, Alba e Bra”.

Leggendo una nota del collega Marco Gabusi, l’assessore Gallo ha spiegato che “in merito all’episodio segnalato, relativo a un passeggero ipovedente in partenza dalla stazione di Ivrea, anche se la criticità è riconducibile alla società incaricata del servizio da Rfi, quest’ultima ha comunque assicurato l’assistenza al viaggiatore fino a destinazione, porgendo anche pubbliche scuse. Per agevolare l’accessibilità a treni e stazioni, Rfi offre gratuitamente, attraverso il circuito delle Sale Blu, servizi di assistenza alle persone con disabilità e mobilità ridotta. In Piemonte vi sono 46 stazioni abilitate al servizio, coordinato dalla Sala Blu di Torino. Entro dicembre è prevista l’inclusione della stazione di Trofarello, in accordo con la Regione Piemonte e le associazioni di categoria”.

Gli interventi di adeguamento delle stazioni sono programmati nell’ambito del Piano Integrato Stazioni (PIS) e comprendono 64 impianti e il 90% del totale dei viaggiatori in Piemonte. La priorità d’intervento e l’inserimento di ulteriori stazioni nel circuito Sale Blu sono concordati dalla Regione con le associazioni di categoria in incontri periodici, compatibilmente con le risorse finanziarie.

Attualmente sono interessate a lavori di adeguamento le stazioni di Santhià e Chivasso sulla linea Torino-Milano. A Torino Lingotto si attende la fornitura del nuovo software necessario all’intervento. A Rebaudengo sono in corso lavori e le stazioni di Alba, Bra e Susa sono comprese nel PIS e gli interventi procederanno compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie e in accordo tra Regione e associazioni di categoria.

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