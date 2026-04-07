“Prendersi cura di sé insieme”: incontro a Pollone.

Giovedì 9 aprile 2026, alle ore 20.30, presso il Pala Fenoglio (ex scuole elementari) in Piazza Delleani a Pollone, si terrà l’incontro “Prendersi cura di sé insieme”, un appuntamento dedicato alla prevenzione, alla cura e al benessere femminile ad ingresso libero.

L’iniziativa, promossa con il coinvolgimento dell’ASL BI insieme all’Associazione Amici dell’Ospedale di Biella, Comune di Pollone e Pro Loco di Pollone, nasce con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un momento di informazione, confronto e sensibilizzazione sui temi della salute della donna, valorizzando al tempo stesso il rapporto tra servizi sanitari, territorio e comunità.

Nel corso della serata, la dottoressa Bianca Masturzo, Direttore della Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’ASL di Biella, e il suo staff incontreranno il pubblico per presentare da vicino i servizi offerti dal reparto, illustrando percorsi di assistenza, attività cliniche e opportunità di prevenzione. L’incontro sarà anche un’occasione per dialogare con i professionisti e ricevere informazioni utili e aggiornate sui temi legati alla salute femminile in tutte le fasi della vita.

La prevenzione rappresenta infatti uno degli strumenti più importanti per tutelare il benessere della persona e promuovere una maggiore consapevolezza nelle scelte di salute. Eventi come questo contribuiscono rafforzare il legame tra cittadini e servizi, favorendo una cultura dell’ascolto, dell’informazione corretta e dell’accesso consapevole alle cure.

L’appuntamento si inserisce in un percorso di attenzione e vicinanza al territorio, con l’obiettivo di rendere sempre più accessibili le informazioni sui servizi sanitari e di valorizzare la collaborazione tra istituzioni, professionisti e realtà associative locali.S

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