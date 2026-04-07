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Carabinieri Biella in servizio per Pasqua al Santuario di Oropa

Obiettivo garantire la sicurezza di cittadini e turisti

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23 secondi fa

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In occasione delle recenti festività pasquali, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella ha predisposto un sensibile intensificamento dei servizi di controllo del territorio, volto a garantire la sicurezza di cittadini e turisti e a prevenire la commissione di reati predatori.

Carabinieri Biella in servizio per Pasqua al Santuario di Oropa

Particolare attenzione è stata rivolta ai luoghi di massima aggregazione e ai siti di culto del territorio, mete di numerosi pellegrini e visitatori. In questo contesto, nella giornata di Pasqua, l’Arma ha profuso un impegno speciale presso il Santuario di Oropa.

Per l’occasione, è stato impiegato un dispositivo di “Carabiniere di prossimità”, supportato dall’impiego della Stazione Mobile. Il servizio, che ha visto il coinvolgimento di tre militari, è stato concepito non solo come presidio di sicurezza, ma come vero e proprio punto di ascolto e assistenza diretta alla popolazione.

L’iniziativa ha riscosso un particolare apprezzamento da parte dei numerosi fedeli e turisti presenti. Moltissime persone, rassicurate dalla presenza costante dell’Arma, si sono avvicinate ai militari non solo per segnalazioni, ma anche per: − richiedere semplici informazioni di servizio o stradali; − scambiare auguri istituzionali; − esprimere gratitudine per la vigilanza costante in un giorno di festa così sentito. “La finalità di questi servizi è quella di tradurre in atto concreto il concetto di ‘prossimità’, ponendo il Carabiniere al fianco del cittadino proprio laddove la comunità si riunisce, garantendo una presenza rassicurante e un aiuto immediato per ogni necessità.” L’attività di controllo, che non ha fatto registrare criticità di rilievo, proseguirà anche nei prossimi giorni per assicurare il regolare svolgimento durante le manifestazioni legate al periodo primaverile.

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