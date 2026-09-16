Attualità
Prende buca a Masserano e disfa il camion
Il mezzo ha rotto la balestra
Prende buca a Masserano e disfa il camion
Danni ingenti per un camion sulla strada di Masserano. L’autista stava percorrendo la strada che porta alla superstrada quando ha preso una buca. Un colpo secco tanto da provocare la rottura della balestra del camion. L’autista di origine straniera ha chiamato i carabinieri. E’ stata contattata Anas per procedere alla chiusura della buca.
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