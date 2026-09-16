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Prende buca a Masserano e disfa il camion

Il mezzo ha rotto la balestra

Pubblicato

17 secondi fa

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Prende buca a Masserano e disfa il camion

Danni ingenti per un camion sulla strada di Masserano. L’autista stava percorrendo la strada che porta alla superstrada quando ha preso una buca. Un colpo secco tanto da provocare la rottura della balestra del camion. L’autista di origine straniera ha chiamato i carabinieri. E’ stata contattata Anas per procedere alla chiusura della buca.

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