Prende buca a Masserano e disfa il camion

Danni ingenti per un camion sulla strada di Masserano. L’autista stava percorrendo la strada che porta alla superstrada quando ha preso una buca. Un colpo secco tanto da provocare la rottura della balestra del camion. L’autista di origine straniera ha chiamato i carabinieri. E’ stata contattata Anas per procedere alla chiusura della buca.

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