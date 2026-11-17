Sabato 21 novembre, alle ore 17, l’Auditorium di Città Studi a Biella ospiterà la cerimonia conclusiva della XXV edizione del Premio Biella Letteratura e Industria. A condurre l’incontro sarà la giornalista culturale Valentina Berengo, preceduta dai saluti istituzionali della vicesindaca Sara Gentile e del presidente del Premio Paolo Piana.

Il momento clou della serata sarà la proclamazione del vincitore della sezione saggistica: a trionfare è Luciano Segreto con “Il costruttore e il giocatore. Serafino Ferruzzi, Raul Gardini e la fine di un grande gruppo industriale” (Feltrinelli), un’indagine rigorosa tra documenti inediti e atti giudiziari sull’ascesa e la caduta di una delle grandi famiglie del capitalismo italiano.

Per il Premio Giuria dei Lettori, la vittoria va a Linda Laura Sabbadini per “Il Paese che conta. Come i numeri raccontano la nostra storia” (Marsilio), un viaggio civico e statistico che smonta i luoghi comuni sulle disuguaglianze in Italia. Il Premio Speciale Orangepix è stato invece assegnato a Cristiano Boscato per “ERA, ORA. Intelligenza aumentata, lavoro vivo” (Post editori).

Spazio anche ai giovani e alla scuola con il Concorso “Una domanda per autore” e il Premio Rotary Viverone Lago, oltre al riconoscimento Lions Bugella Civitas per la migliore recensione. L’ingresso alla cerimonia e al successivo cocktail con gli autori è libero.

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