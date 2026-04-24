Seguici su

Attualità

Precipita in una tomba sotterranea e chiama i vigili del fuoco

Nonostante le fratture riportate è riuscito a chiedere aiuto

Pubblicato

3 ore fa

il

fiori rubati

Precipita in una tomba sotterranea e chiama i vigili del fuoco

Disavventura ieri per l’ex sindaco di Fara Novarese Marino Spagnolini. Stava camminando nel porticato del cimitero di Fara quando è precipitato finendo in una tomba sotterranea. Una caduta di quattro metri che gli ha provocato diverse fratture. Il sindaco è caduto dopo che la lastra ha ceduto.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *