Precipita in una tomba sotterranea e chiama i vigili del fuoco

Disavventura ieri per l’ex sindaco di Fara Novarese Marino Spagnolini. Stava camminando nel porticato del cimitero di Fara quando è precipitato finendo in una tomba sotterranea. Una caduta di quattro metri che gli ha provocato diverse fratture. Il sindaco è caduto dopo che la lastra ha ceduto.

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