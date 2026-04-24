Attualità
Precipita in una tomba sotterranea e chiama i vigili del fuoco
Nonostante le fratture riportate è riuscito a chiedere aiuto
Precipita in una tomba sotterranea e chiama i vigili del fuoco
Disavventura ieri per l’ex sindaco di Fara Novarese Marino Spagnolini. Stava camminando nel porticato del cimitero di Fara quando è precipitato finendo in una tomba sotterranea. Una caduta di quattro metri che gli ha provocato diverse fratture. Il sindaco è caduto dopo che la lastra ha ceduto.
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