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Pozzolo e famiglia minacciati di morte: “Clima d’odio assurdo”

Il deputato biellese di Futuro Nazionale minacciato sui social

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53 secondi fa

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Pozzolo: "Non ho sparato io a Rosazza"
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“Preparati che tra poco qualcuno ti farà saltare in aria insieme alla tua famiglia, bastardo”. Questa è la frase-shock apparsa in un commento sotto il profilo del deputato di Futuro Nazionale con Vannacci, Emanuele Pozzolo, che aveva pubblicato la notizia dell’attentato a Berlino.
“Il clima d’odio di certi personaggi ha un istigatore principale, che è la sinistra. Arrivare a minacciare me, mia moglie e i miei bambini pubblicamente è qualcosa di inaudito e che preoccupa profondamente. Sarebbe troppo aspettarsi la solidarietà bipartisan di tutti i partiti, ma almeno una riflessione doverosa sulla deriva di violenza di chi vorrebbe imbavagliare chiunque non la pensi come loro, arrivando – perfino – a dichiarare di volerli uccidere”, commenta Pozzolo.
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