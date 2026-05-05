In occasione della Festa della Mamma che si celebrerà il prossimo 10 maggio, Poste Italiane prevede due iniziative speciali.

Poste italiane: francobollo per la festa della mamma

Oggi 5 maggio viene infatti emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo appartenente alla serie tematica “le eccellenze del Patrimonio culturale italiano” dedicato a La Passione degli italiani – Musica.

Il francobollo è ispirato al brano “Ciao Mamma” di Jovanotti, e la sua emissione, collocata nei giorni immediatamente precedenti la Festa della Mamma, è coerente con il riferimento tematico del brano e con il calendario delle principali ricorrenze civili e culturali nazionali.

A questa iniziativa si affianca anche una colorata cartolina “Cara Mamma ti scrivo” che può essere acquistata online sul sito poste.it, negli uffici postali con sportello filatelico della provincia, oltre che allo Spazio Filatelia di Torino dove fino all’11 maggio saranno anche disponibili gli annulli speciali.

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