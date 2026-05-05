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Anziana sventa la truffa della falsa farmacista

Quando le hanno chiesto i soldi ha subito chiamato i carabinieri.

Pubblicato

19 secondi fa

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truffa della finta rapina

Persona sospetta a Occhieppo Inferiore.

Anziana sventa la truffa della falsa farmacista

Una anziana è stata avvicinata da una presunta farmacista che le chiedeva dell’oro. L’anziana però ha subito chiamato i carabinieri.

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