Attualità
Anziana sventa la truffa della falsa farmacista
Quando le hanno chiesto i soldi ha subito chiamato i carabinieri.
Persona sospetta a Occhieppo Inferiore.
Anziana sventa la truffa della falsa farmacista
Una anziana è stata avvicinata da una presunta farmacista che le chiedeva dell’oro. L’anziana però ha subito chiamato i carabinieri.
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