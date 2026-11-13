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Ponderano piange lo storico tipografo Lorenzo Villa

Sabato sarà celebrato il funerale in chiesa

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6 minuti fa

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Ponderano piange lo storico tipografo Lorenzo Villa

E’ mancato Lorenzo Villa di 82 anni, storico tipografo. Lascia la sorella Renata, il fratello Roberto, oltre ai nipoti. Si è spento all’ospedale di Novara lo scorso 9 novembre. Il funerale sarà celebrato sabato 14 novembre a Ponderano alle 10.30 nella chiesa parrocchiale.

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