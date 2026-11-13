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Ponderano piange lo storico tipografo Lorenzo Villa
Sabato sarà celebrato il funerale in chiesa
Ponderano piange lo storico tipografo Lorenzo Villa
E’ mancato Lorenzo Villa di 82 anni, storico tipografo. Lascia la sorella Renata, il fratello Roberto, oltre ai nipoti. Si è spento all’ospedale di Novara lo scorso 9 novembre. Il funerale sarà celebrato sabato 14 novembre a Ponderano alle 10.30 nella chiesa parrocchiale.
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