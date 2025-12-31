Pollone ricorda Padre Alberto Maria De Agostini

In occasione del 65° anniversario della morte di Padre Alberto Maria De Agostini (25 dicembre 1960), la Biblioteca di Pollone, in collaborazione con l’Associazione Ecomuseo Valle Elvo e Serra, il 9 Gennaio organizza una serata speciale dedicata a una delle figure biellesi più straordinarie del Novecento.

L’incontro si terrà presso l’Oratorio di Pollone e sarà un momento di riflessione e racconto che intreccia memoria storica, immagini, testimonianze e attualità.

Nato a Pollone nel 1883, Padre Alberto Maria De Agostini è stato missionario salesiano, esploratore, alpinista, geografo, fotografo, scrittore e documentarista. Una personalità impossibile da racchiudere in una sola definizione, capace di unire fede, scienza e spirito d’avventura con uno sguardo rispettoso e profondamente umano.

Cuore della serata sarà la proiezione del film “Fin del Mundo”, nel quale Giovanni De Agostini, pronipote del sacerdote salesiano, ripercorre i luoghi della Patagonia e della Terra del Fuoco vissuti ed esplorati dal prozio, oggi parte della memoria geografica e culturale dell’America Latina.

Argentina e Cile hanno infatti riconosciuto l’importanza del lavoro di Padre De Agostini dedicandogli parchi, vie e luoghi simbolici, tra cui il Parco Nazionale Alberto de Agostini in Cile.

Dopo la proiezione seguirà un dialogo con Giovanni De Agostini, presidente di ITALGEO, associazione che custodisce e valorizza la tradizione cartografica della famiglia De Agostini, protagonista da tre generazioni della storia della cartografia italiana e mondiale.

L’ultima parte della serata sarà dedicata alle missioni di oggi, in un ideale passaggio di testimone. Sarà presente Padre Roberto Melis, responsabile del Centro Missionario Diocesano di Biella, missionario filippino impegnato a Capo Verde nella costruzione di una scuola dedicata a Pier Giorgio Frassati, pollonese anche lui e recentemente proclamato Santo.

Un momento per riflettere su come lo spirito della missione, dell’ascolto e della vicinanza alle persone continui a vivere nel presente.

