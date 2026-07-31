Polizia di Stato: spot contro l’abbandono di animali in estate.

Polizia di Stato: nuovo spot contro l’abbandono degli animali durante il periodo estivo. Da oggi sui canali ufficiali social della polizia di Stato , su whatsapp e sul web il nuovo spot contro il fenomeno, particolarmente diffuso durante l’estate, dell’abbandono degli animali domestici. Una condotta che, oltre a costituire un reato, rappresenta un vero e proprio tradimento per “gli amici animali”. Inoltre, l’abbandono può mette in serio pericolo sia l’animale sia coloro che si mettono alla guida . Nello spot, realizzato dalla Polizia di Stato, si vede una poliziotta che, terminata la sua giornata lavorativa , ritorna a casa , prepara la valigia e, finalmente, parte in vacanza con la sua Joy. #L’amiciziaèunacosaseria. Non abbandonare gli animali

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