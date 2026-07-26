Policarpo esce con il nuovo brano “La danza dello zio Pollo”. A inaugurare l’inizio dell’estate ci ha pensa il popolare artistica biellese. Il 12 giugno ha rilasciato il nuovo singolo, intitolato “La danza dello Zio Pollo”, un brano dal sapore di estate dedicato ai bambini di tutta Italia.

Policarpo esce con il nuovo brano “La danza dello zio Pollo”

Policarpo, originario di Francavilla, nella vita ha proprio fatto di tutto. Amante della musica, del teatro e della corsa, si cimenta n provini per show televisivi, contest musicali e, quando non è impegnato in maratone, fa il cameriere al ristorante “La Lucciola”. Si è esibito, nel corso degli anni, sui più grandi palcoscenici d’Italia, in trasmissioni come X-Factor, Tu Si Que Vales e La Corrida.

Il suo primo brano intitolato “Il Ballo del Contadino” è uscito a dicembre 2025. Ma dopo aver catturato il pubblico con una melodia allegra e un testo ironico, capace di far danzare anche gli ascoltatori più timidi, ha concesso il bis. «Questo brano è pensato come il continuo del mio primo pezzo – spiega lui -, non è un caso che sia uscito proprio in estate».

Perché oltre alla chiave più fresca e al ritmo più allegro, il pezzo di Policarpo mira a essere il nuovo tormentone estivo. «Quando torno a Francavilla, i miei nipotini mi chiamano sempre “zio Pollo”. Ho pensato, così, di creare un brano che potesse far ballare tutti i bambini durante quest’estate, dedicando il brano proprio a loro».

“Il ballo dello zio Pollo” è già disponibile su tutti i maggiori digital store.

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