PNRR, Ramella Pralungo alla Cabina di Regia a Palazzo Chigi.

PNRR, Ramella Pralungo alla Cabina di Regia a Palazzo Chigi

Il Presidente della Provincia di Biella e Vicepresidente UPI – Unione delle Province d’Italia, Emanuele Ramella Pralungo, ha partecipato oggi a Palazzo Chigi alla Cabina di Regia sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presieduta dal ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione Tommaso Foti.

Al centro dell’incontro l’esame dell’Ottava Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano e degli obiettivi relativi alla decima e ultima rata.

Nel corso della riunione, Ramella Pralungo è intervenuto in rappresentanza dell’Unione delle Province d’Italia, portando al tavolo del Governo il contributo e le istanze degli Enti provinciali, che hanno avuto un ruolo significativo nell’attuazione concreta del PNRR sul territorio.

I target assegnati alle Province risultano ampiamente raggiunti. Complessivamente, attraverso le risorse del Piano, sono stati realizzati oltre 1.600 interventi per un valore superiore a 2,9 miliardi di euro, destinati alla costruzione di nuove scuole e palestre e alla messa in sicurezza e all’efficientamento del patrimonio scolastico esistente.

“Per le Province questo risultato è molto importante – ha detto Ramella Pralungo – perché abbiamo dimostrato nel concreto la piena capacità delle Province di agire come Istituzioni chiave negli investimenti pubblici”.

Un ruolo che, ha sottolineato il Vicepresidente UPI, è andato oltre le missioni direttamente assegnate agli Enti provinciali, offrendo supporto anche ai Comuni, in particolare a quelli di piccole dimensioni, che hanno potuto contare sulle competenze e sulle strutture tecniche delle Province.

In questo ambito, le Centrali Uniche di Committenza provinciali hanno gestito oltre 2.500 gare PNRR per conto dei Comuni, confermando il ruolo delle Province come supporto operativo per l’attuazione degli investimenti sul territorio.

Ramella Pralungo ha quindi posto al tavolo il tema delle poche opere che non sono riuscite a concludersi entro i termini previsti dal Piano: “Si tratta veramente di pochi casi – ha detto rivolgendosi al ministro Foti – ma è evidente che non possiamo lasciare cantieri di scuole incompiuti. Per questo chiediamo al Governo di intervenire prima possibile con gli strumenti normativi che riterrà più utili

per assicurare le risorse necessarie per ultimare le opere e definire le procedure necessarie alle strutture tecniche per operare nella piena correttezza”.

In conclusione, il Vicepresidente UPI ha richiamato il valore della collaborazione tra i diversi livelli istituzionali sperimentata nell’attuazione del PNRR: “Il modello di collaborazione tra Governo, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni si è dimostrato virtuoso. Come UPI ci auguriamo che diventi un sistema consolidato per attuare le politiche di investimento nazionali ed europee del

Paese”.

Nel Biellese, il PNRR ha consentito alla Provincia di investire quasi 13,5 milioni di euro soprattutto sul patrimonio scolastico, con la realizzazione della nuova palestra dell’IIS Cossatese e Vallestrona e interventi di riqualificazione, adeguamento e messa in sicurezza in diversi istituti del territorio, tra cui l’IIS Eugenio Bona, il Liceo Avogadro, l’IIS Quintino Sella e il Liceo G. e Q. Sella di Biella.

A questi si aggiungono due importanti interventi di messa in sicurezza dal dissesto idrogeologico sulla viabilità provinciale, con lavori di consolidamento dei versanti e protezione della carreggiata della SP 513 in Valle Cervo e della SP 419 della Serra, oltre a due progetti di transizione digitale Dell’Ente.

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