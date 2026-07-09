Piemonte stretto nella morsa degli incendi: oggi arriva anche un Erickson.

Piemonte stretto nella morsa degli incendi: oggi arriva anche un Erickson

Da oggi, giovedì 9 luglio, il dispositivo antincendio boschivo del Piemonte potrà contare su un ulteriore elicottero Erickson, che sarà operativo dalla base di Cameri per supportare le operazioni di spegnimento. La decisione è stata presa al termine di una riunione di coordinamento tra il Dipartimento della Protezione civile, la Regione, vigili del fuoco, carabinieri forestali e gli altri enti impegnati nell’emergenza.

Il potenziamento arriva in una fase particolarmente delicata. Le alte temperature e le difficoltà di accesso alle aree montane stanno rendendo indispensabile l’impiego dei mezzi aerei, spesso unica soluzione per contenere l’avanzata delle fiamme nei punti più impervi. Lo riporta Notizia Oggi

Valsesia tra le zone più colpite

La situazione resta critica soprattutto in Valsesia, dove il fronte più impegnativo interessa il territorio di Cravagliana, sede del Posto di comando avanzato dei vigili del fuoco. Restano inoltre attivi gli incendi nei comuni di Boccioleto, Cervatto, Fobello e Varallo.

Ma anche il Verbano-Cusio-Ossola continua a fare i conti con vasti incendi, in particolare nell’area di Premosello-Chiovenda e del Parco nazionale della Val Grande. Nel Torinese, invece, l’emergenza riguarda soprattutto il territorio di Valprato Soana, all’interno del Parco nazionale del Gran Paradiso.

Sette Canadair e nuove risorse in campo

Attualmente sul Piemonte sono impiegati sette Canadair della flotta aerea dello Stato, mentre dalla base di Genova i velivoli stabilmente disponibili sono passati da uno a quattro, migliorando la capacità di risposta nelle regioni del Nord-Ovest. I rifornimenti vengono effettuati negli aeroporti di Malpensa e Caselle.

L’assessore regionale alla Protezione civile Marco Gabusi ha sottolineato come il Piemonte stia affrontando una situazione «senza precedenti» per il mese di luglio. Tra le principali misure adottate figurano:

l’impiego dell’elicottero Erickson dalla base di Cameri;

il rafforzamento della flotta dei Canadair;

il coordinamento continuo tra Regione, Protezione civile, vigili del fuoco, carabinieri forestali e volontari Aib.

L’obiettivo è concentrare tutte le risorse disponibili sui fronti più difficili, proteggendo il patrimonio boschivo e la sicurezza delle comunità locali.

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