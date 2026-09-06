Persona dispersa nei boschi di Rimella.

Nella serata di venerdì 04/09/2026 verso le 21:30 la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo si recava nel Comune di Rimella in Frazione Roncaccio per la ricerca di una persona dispersa.

Arrivata sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco organizzava la ricerca insieme al soccorso alpino della Guardia di Finanza, con droni e unità cinofile e ai volontari del soccorso alpino; in loco sono poi giunte anche due unità TAS (topografia applicata al soccorso) dalla Centrale di Vercelli e l’unità UCL dal Comando di Novara (unità di comando locale) per dirigere al meglio le operazioni di ricerca.

Inizialmente si interveniva con i droni del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Alagna con sistema Imsi Catcher, necessario per l’aggancio della cella telefonica del disperso, e le unità cinofile.

Il disperso veniva localizzato dai cinofili e dai droni in un dirupo fortunatamente ancora in vita intorno alle ore 01:30 circa e immediatamente stabilizzato sul posto e assistito dal personale medico soccorso alpino.

Successivamente veniva raggiunto dalla squadra dei Vigili del Fuoco insieme a una seconda del soccorso alpino della Guardia di Finanza e dai volontari del soccorso per il trasporto di altro materiale necessario per il recupero.

Il recupero è stato possibile solo tramite tecniche SAF (speleo alpino fluviale) in quanto la zona era ripida e instabile con trasporto in zona sicura tramite l’utilizzo di una barella “Lecco”. Il disperso veniva poi affidato al personale dell’elisoccorso di Aosta che lo ha recuperato tramite verricello e trasferito all’ospedale intorno alle ore 06:30.

Sul posto anche i Carabinieri.

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