Attualità
Perseguitava il suo ex e lo prende a pugni
A processo è finita una donna di Biella
Perseguitava il suo ex e lo prende a pugni.
La coppia era in via di separazione e la donna avrebbe iniziato a seguire il marito per capire gli spostamenti. Sarebeb arrivata a interrogare anche i vicini del nuovo condominio in cui si era trasferito al marito. Alla fine trovandolo per le scale l’avrebbe aggredito picchiandolo e graffiandolo. La donna è stata denunciata.
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