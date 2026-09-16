Seguici su

Attualità

Perseguitava il suo ex e lo prende a pugni

A processo è finita una donna di Biella

Pubblicato

29 secondi fa

il

investì più volte un giovane fuori dal locale
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Perseguitava il suo ex e lo prende a pugni.

La coppia era in via di separazione e la donna avrebbe iniziato a seguire il marito per capire gli spostamenti. Sarebeb arrivata a interrogare anche i vicini del nuovo condominio in cui si era trasferito al marito. Alla fine trovandolo per le scale l’avrebbe aggredito picchiandolo e graffiandolo. La donna è stata denunciata.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *