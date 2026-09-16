Perseguitava il suo ex e lo prende a pugni.

La coppia era in via di separazione e la donna avrebbe iniziato a seguire il marito per capire gli spostamenti. Sarebeb arrivata a interrogare anche i vicini del nuovo condominio in cui si era trasferito al marito. Alla fine trovandolo per le scale l’avrebbe aggredito picchiandolo e graffiandolo. La donna è stata denunciata.

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