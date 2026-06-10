«Pericolo di asfissia e formazione in corso»: che cosa succede in via Italia?

«Pericolo di asfissia e formazione in corso»: che cosa succede in via Italia?

Pericolo di asfissia e attività di formazione. Letti uno accanto all’altro, i due avvisi fanno quasi pensare a un corso dai contenuti decisamente “estremi”. E invece no. Sono i cartelli che campeggiano in centro città sulle transenne tra via Italia e la Fons Vitae e che lasciano i passanti perplessi e con una domanda in testa: che cosa significano?

Il primo avverte: «Attenzione ambiente confinato, pericolo di asfissia». Il secondo recita invece: «Attenzione, su via Italia è in corso attività formativa dal 25 marzo fino a fine formazione».

A segnalare la situazione decisamente ambigua è un lettore. «Pericolo di asfissia e attività di formazione in via Italia, ma cosa vogliono dire?», si chiede. «In quell’area, così come sono, quei messaggi risultano come minimo fuorvianti».

Da qui il tentativo di dare una spiegazione alla loro presenza. «Non vorrei sbagliarmi ma credo di aver visto quegli stessi cartelli circa un mese e mezzo fa lungo via Italia, quando la ditta appaltatrice stava intervenendo sulla roggia sottostante del Gorgomoro. In quel periodo erano infatti in corso lavori che utilizzavano i pozzetti presenti lungo la strada. Per consentire le operazioni, le aperture venivano delimitate con transenne e dei giovani assistevano alle attività».

Secondo il lettore, potrebbe quindi trattarsi di una segnaletica rimasta dalla precedente fase del cantiere. «Forse sono proprio quei cartelli. Magari le transenne sono state spostate e si sono dimenticati di rimuovere gli avvisi. È assurdo che, con il passare del tempo, quella cartellonistica sia ancora lì», conclude il cittadino. «È inutile e soprattutto fuorviante. Chi di competenza dovrebbe intervenire: per togliere due cartelli ci vuole davvero un attimo».

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