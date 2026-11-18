Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Biella, nell’ambito dell’azione a tutela della spesa pubblica nazionale, continua a riservare una particolare attenzione al contrasto alle frodi relative all’indebita percezione dell’ormai abrogato Reddito di Cittadinanza, con il fine precipuo di individuare coloro che, nel tempo, ne avevano fruito senza averne diritto e attivare le conseguenti procedure di recupero delle somme illecitamente percepite.

Gli accertamenti svolti dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria e dal Gruppo di Biella – svolti su target selezionati attraverso mirate analisi e incrociando le risultanze presenti nelle banche dati in uso al Corpo, anche sulla scorta degli indici di rischio elaborati dal Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza in collaborazione con l’INPS – hanno consentito di individuare numerose posizioni irregolari.

Sono così stati scoperti e denunciati, alla Procura della Repubblica di Biella, 23 soggetti che, tra il 2019 e il 2023, avevano indebitamente percepito il Reddito di Cittadinanza, per complessivi 412.774 euro.

La casistica maggiormente ricorrente è risultata essere quella relativa all’omessa comunicazione all’INPS di essere stati percettori di redditi da lavoro dipendente. In tale ambito, infatti, sono state individuate 13 persone che avevano falsamente dichiarato di non percepire alcun reddito al momento della presentazione delle istanze o che non avevano comunicato di aver iniziato a lavorare durante il periodo di fruizione.

Altre 8, avevano omesso di indicare di essere gravati da precedenti che precludevano l’ottenimento del sussidio. Si tratta, nello specifico, di individui sottoposti a misure di prevenzione personali, in conseguenza di abituali condotte delittuose contro la persona e/o il patrimonio, tra i quali, anche un condannato, a titolo definitivo, per associazione per delinquere di tipo mafioso, danneggiamento, detenzione e porto illegale di armi che, per 18 mesi, aveva percepito il Reddito di cittadinanza, incamerando 9.000 euro.

In un caso, invece, è emerso che l’interessato aveva attestato falsamente di risiedere nel nostro Paese da almeno cinque anni, mentre, in realtà, per una parte di quel periodo aveva risieduto in Germania.

Particolarmente significativo, infine, l’episodio relativo ad un soggetto, residente a Candelo (BI), risultato essere un “finto povero”, che era riuscito ad ottenere l’erogazione del reddito di cittadinanza, per un importo complessivo di 32.221 euro, “dimenticandosi” di comunicare che, nel medesimo arco di tempo, aveva Referente: Ten. Col. Davide Battaglini e Ten. Col. Massimo Masi; Contatti: 3346721421 3387208508accumulato un patrimonio di oltre mezzo milione di euro, acquisendo immobili del valore di 120.000 euro e disponibilità finanziarie per un totale di 400.530 euro, anche derivanti dalla distrazione di somme dall’attivo fallimentare di una società di cui era stato amministratore, poi reinvestite anche in titoli azionari.

Le posizioni irregolari emerse sono state altresì segnalate alla locale Direzione Provinciale dell’INPS, per il recupero delle somme erogate.

Nel precisare che, nei confronti dei soggetti

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