Per la prima volta una donna alla guida di un Gruppo ANA

L’Associazione Nazionale Alpini scrive una pagina di storia. Per la prima volta una donna assume la guida di un Gruppo ANA. La protagonista è Maria Teresa Bruno, eletta capogruppo del ricostituito Gruppo ANA Val Mongia, della Sezione di Ceva.

La sua elezione rappresenta una novità assoluta. Per oltre un secolo i Gruppi ANA hanno avuto alla guida esclusivamente uomini. Oggi questo primato cade e segna un passaggio importante nella storia dell’associazione. Vedremo se anche la sezione di Biella andrà in questa direzione.

Una scelta che guarda al futuro

La nomina coincide con la rinascita del Gruppo Val Mongia, tornato operativo dopo anni di inattività. La scelta di affidarne la guida a Maria Teresa Bruno guarda al futuro senza rinunciare ai valori che da sempre caratterizzano gli Alpini: servizio, solidarietà, volontariato e attenzione al territorio.

Maria Teresa Bruno conosce bene il mondo militare. Dopo l’esperienza nelle Forze Armate è tornata nella sua terra e ha deciso di mettere le proprie competenze al servizio della comunità e dell’ANA. I soci del Gruppo hanno riconosciuto il suo impegno e le hanno affidato questo incarico.

Il valore di questa elezione va oltre il singolo Gruppo. L’ANA conferma così la propria capacità di evolversi, mantenendo salde le proprie radici. La guida di un Gruppo non dipende dal genere, ma dalla disponibilità, dalla competenza e dallo spirito di servizio.

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