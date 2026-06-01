«Peperoncino sul marciapiede per scoraggiare i cani a fare i bisogni».

«Peperoncino sul marciapiede per scoraggiare i cani a fare i bisogni»

Non è la classica segnalazione di erba incolta, buche nell’asfalto o strisce pedonali che ormai non si vedono più. Quella che arriva dal centro di Biella è una vicenda decisamente singolare, destinata a fare discutere: peperoncino sparso su una porzione di marciapiede di via Cerino Zegna, forse per tenere lontani i cani ed evitare che facciano i bisogni in quel tratto di strada.

«Non è la prima volta che succede – racconta una lettrice –. È almeno la terza o quarta volta in cui me ne sono accorta».

Nelle fotografie inviate alla redazione si vede chiaramente una polvere rossastra distribuita lungo il passaggio pedonale. «Forse lo fanno proprio per scoraggiare i cani a transitare e, di conseguenza, a fare i bisogni sul marciapiede – prosegue la donna -. Se fosse così, non mi sembra proprio un gesto corretto e non so nemmeno se sia legale».

Una situazione che ha attirato subito l’attenzione di chi vive o cammina quotidianamente nella via. Un episodio che non è passato inosservato nel quartiere. Sta di fatto che il metodo scelto da qualcuno per “difendere” il marciapiede ha finito per far discutere molto più di quanto farebbe il passaggio dei cani stessi.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook