AttualitàBiella
«Peperoncino sul marciapiede per scoraggiare i cani a fare i bisogni»
Fa molto discutere questo gesto in centro città
«Peperoncino sul marciapiede per scoraggiare i cani a fare i bisogni».
«Peperoncino sul marciapiede per scoraggiare i cani a fare i bisogni»
Non è la classica segnalazione di erba incolta, buche nell’asfalto o strisce pedonali che ormai non si vedono più. Quella che arriva dal centro di Biella è una vicenda decisamente singolare, destinata a fare discutere: peperoncino sparso su una porzione di marciapiede di via Cerino Zegna, forse per tenere lontani i cani ed evitare che facciano i bisogni in quel tratto di strada.
«Non è la prima volta che succede – racconta una lettrice –. È almeno la terza o quarta volta in cui me ne sono accorta».
Nelle fotografie inviate alla redazione si vede chiaramente una polvere rossastra distribuita lungo il passaggio pedonale. «Forse lo fanno proprio per scoraggiare i cani a transitare e, di conseguenza, a fare i bisogni sul marciapiede – prosegue la donna -. Se fosse così, non mi sembra proprio un gesto corretto e non so nemmeno se sia legale».
Una situazione che ha attirato subito l’attenzione di chi vive o cammina quotidianamente nella via. Un episodio che non è passato inosservato nel quartiere. Sta di fatto che il metodo scelto da qualcuno per “difendere” il marciapiede ha finito per far discutere molto più di quanto farebbe il passaggio dei cani stessi.
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Dori
1 Giugno 2026 at 7:39
la carta in giro, immondizia che buttano gli italiani che sono i più zozzi di tutti.. lattine, sigarette e tanto altro quello fa schifo.. e nonostante sia stata approvata la legge Brambilla sulla tutela degli animali, questi continuano, dove ci sono delle sanzioni con tanto di arresto.. mai che li troviamo sti soggetti nel mentre fanno ste cattiverie, una bella tanica di benzina addosso e un bel cerino, e via! eliminiamo un po’ di soggetti umani che non servono, in sto mondo di ignoranti e di cattiveria..