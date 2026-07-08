AttualitàValli Mosso e Sessera
Pedone investito a Valdilana: in codice giallo in ospedale
Sul posto il 118 e i carabinieri
Pedone investito a Valdilana: in codice giallo in ospedale.
Incidente martedì mattina intorno alle 7,30 a Valdilana in frazione Falcero. Un pedone è stato investito da una Peugeot 208. L’uomo è finito a terra. E’ stato soccorso dal 118 e portato in ospedale a Ponderano. Si tratta di un 54enne di origine marocchina residente in Valdilana.
Stando alla prima ricostruzione della dinamica l’uomo sarebbe stato colpito da una Peugeot 208. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica.
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