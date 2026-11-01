Passione di Sordevolo”: il kolossal di Teatro Popolare presentato al “Ttg” di Rimini. Nei giorni scorsi operatori turistici nazionali e internazionali sono stati impegnati con un folto pubblico per mettere in luce un mercato turistico in crescita. Che rappresenta una parte portante del “pil” in Italia.

Presente anche la “Passione di Sordevolo” con uno stand e una presentazione ufficiale di fronte a un pubblico di giornalisti, politici ed esperti del settori turistico. Che si è svolta nel padiglione della Regione Piemonte.

Passione di Sordevolo”: il kolossal di Teatro Popolare presentato al “Ttg” di Rimini

Durante l’intervento un particolare accento è stato posto sulla costanza che i sordevolesi hanno sempre dimostrato nel corso dei secoli. Mantenendo una tradizione sempre più consolidata, che va in scena ogni cinque anni all’anfiteatro Giovanni Paolo II di Sordevolo.

«Il nostro è diventato un kolossal di teatro popolare unico in Italia. Oltre 600 comparse e attori, 4mila metri quadrati di anfiteatro, 2.500 posti a sedere, 15 metri in altezza di scenografia e 15 cavalli in scena. Questi i numeri che ci contraddistinguono e che valorizzano ancora di più il nostro impegno», ha raccontato Stefano Rubin Pedrazzo, presidente dell’associazione Teatro popolare di Sordevolo.

La partecipazione alla fiera ha evidenziato come il Biellese sia un’area in crescita sul mercato turistico, in quanto rappresenta un’alternativa ideale al fenomeno dell’Overtourism.

In questo scenario durante la presentazione, la “Passione di Sordevolo” ha raccontato della sua tradizione, legandola all’esperienza territoriale. «La cultura ha una grande attrattiva turistica e Biella in questo senso ha molto da offrire. Spettacolo, tradizione enogastronomica, natura e mete turistiche di rilievo. Queste sono le caratteristiche che rendono unico il territorio biellese e che incrementano l’interesse per la zona», così Luca Broccatelli di Fondazione Biellezza.

Appuntamento al 2027

Le rappresentazioni dello spettacolo si svolgeranno nella stagione estiva 2027 e saranno rivolte a un pubblico che spazia su più ambiti.

«La messinscena – continua Stefano Rubin Pedrazzo – è in costante rinnovamento e interessa sia la religione e la spiritualità sia la cultura. Il nostro è uno spettacolo trasversale, che ha alla base uno studio culturale e filologico sulla scenografia e sul testo . Oltre che un grande lavoro di preparazione con le comparse e gli attori. Iniziamo fin da questo mese le prove con il cast 2027, che abbiamo rivelato il 3 ottobre proprio nell’anfiteatro in cui tra pochi mesi tornerà a vivere la Passione di Sordevolo».

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