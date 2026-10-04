Si è tenuto sabato 3 ottobre l’evento esclusivo della “Passione di Sordevolo” che ha rivelato i nomi degli attori dell’edizione 2027 del Kolossal di Teatro Popolare.

Presentato il cast della “Passione di Sordevolo”

Tenutasi presso l’Anfiteatro Giovanni Paolo II di Sordevolo, la presentazione ha registrato molta partecipazione da parte dei sordevolesi e dei candidati, che nella stagione estiva 2026 avevano presentato la propria domanda per entrare a far parte del cast.

Il pomeriggio ha avuto inizio sulle parole commosse del Presidente dell’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo, Stefano Rubin Pedrazzo: “C’è un grande attaccamento alla tradizione della ‘Passione di Sordevolo’ e per noi questo è motivo di orgoglio. L’evento di oggi è la data zero per iniziare un lavoro di condivisione e impegno che nei prossimi mesi ci porterà a diventare un’unica famiglia, proprio nei 4.000 metri quadrati di questo Anfiteatro”.

Dopo l’intervento della Direttrice Flaminia Perino, che ha ricordato l’impegno che già da diversi mesi si porta avanti per la promozione dello spettacolo, la parola è stata data alla Commissione Regia, protagonista indiscussa dell’evento. A intervenire per primo il Responsabile, Gian Marco Pidello: “Abbiamo lavorato moltissimo a livello di studio del copione e della scenografia. Nei prossimi mesi sarà nostra priorità trasmettere le emozioni che abbiamo provato in questa fase, per far prendere vita a uno spettacolo efficace e coinvolgente”.

A commuovere particolarmente la Commissione Regia è stato l’entusiasmo con cui i numerosi candidati hanno intrapreso i provini: “Gli iscritti sono stati davvero moltissimi. Quest’evento è fondamentale per la prossima edizione della Passione di Sordevolo, perché segna l’inizio di un lavoro concreto sulla messinscena e corona mesi di provini, momenti di emozione e di voglia di far parte di una realtà così grande e unita: una famiglia”, ha spiegato Anna Pidello.

A concludere gli interventi, Elisabetta Chiappo, che ha fornito dettagli tecnici sulle modalità di selezione degli attori: come da sua spiegazione, per ogni ruolo sono stati assegnati almeno tre interpreti. In seguito ha avuto inizio il fulcro dell’incontro: la proclamazione dei nomi che saranno protagonisti della stagione di spettacoli 2027, sempre accompagnati dall’entusiasmo del pubblico, che non ha mai smesso di applaudire per ogni interprete.

Di seguito i nomi degli attori che interpreteranno i ruoli della “Passione di Sordevolo 2027”:

– Maria: Cristina Mondin – Sarah Morone – Monica Rubin Barazza;

– Veronica: Emma Brunasso – Valentina Buscaglione – Anna Soldà;

– Maria Cleofe: Laura Capellaro – Federica Merlo – Laura Laudi;

– Maria Salome: Francesca Gaggino – Giulia De Feo – Valeria Magnani;

– Maddalena: Flaminia Perino – Serena Masserano – Aurora Rubin Pedrazzo;

– Cristo: Marco Caldi – Stefano Pala – Emanuele Perino;

– Giuda: Mauro Girelli – Michele Polletta – Zaccaria Fumero;

– Pietro: Ivano Munarin – Stefano Marchesi – Davide Girino;

– Giovanni: Michael Bettin – Daniele Masserano – Giovanni Mosca;

– Anna: Armando Malagoli – Stefano Polletta – Gianluca Trombin;

– Caifas: Paolo Vercellone – Giancarlo Nardone – Alfonso Nardelli;

– Sabatuccio: Daniele Mosca – Andrea Magliola – Jacopo Vercellino;

– Sabaoth: Marco Brunasso – Claudio Destino – Andrea Rigola;

– Malco: Luca Debernardi – Alessio Mocco – Gabriele Farina;

– Gheta: Franco Marassi – Guido Ronchetta – Marco Testoni;

– Ancella: Anna Rubin Pedrazzo – Chiara Antoniotti – Claudia Spreafico;

– Erode: Marco Pedrazzo – Federico Pollono – Lorenzo Marchesi;

– Pilato: Alberto Carlino – Alessandro Farina – Gabriele Pivano;

– Procula: Giulia Quaregna – Emanuela Niccolo – Ilaria Girino;

– Cavaliere: Alberto Monticone – Giacomo Marchesi – Davide Suppi;

– Prologo: Riccardo Alberto – Giuseppe Anderi – Enrico Carlino – Massimiliano Gaggino – Pietro Magliola – Cesare Morone – Ettore Veronese;

– Satana: Andrea Pollono – Elisa Cerra – Orietta Gazzetto;

– Centurione: Renato Rubin Pedrazzo – Matteo Desirò – Andrea Bossotto;

– Josef: Pierangelo Mazzoni – Giovanni Bonfante – Massimo Negro;

– Nicodemo: Mauro Gatto – Roberto Grotto Maffiotti – Gilberto Caon;

– Buon Ladrone: Federico Marchesi – Davide Morone – Carlo Garzena;

– Cattivo Ladrone: Mauro Baldi – Francesco Marchesi – Lorenzo Friaglia;

– Longino: Enrico Martinelli – Sergio Rosso – don Fulvio Dettoma;

– Barabba: Andrea Mercando – Manuel Pollotti – Enrico Pomini;

– Marsaglia: Francesco Quaregna;

– Diavolo Tentatore: Andrea Fazzari – Andrea Pollono – Arianna Dalla Dea

– Angelo del Calice: Edoardo Baietto – Lorenzo Baietto – Carolina Fojaca – Sofia Gulmini – Vittorio Lippiello Vercellone – Adele Mercando – Beatrice Angelica Morone – Moussa Peraldo.

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